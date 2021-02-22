وزير "الموارد البشرية" يُصدر تعميمًا بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل

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مهلة للجهات الحكومية ستة أشهر لتفعيله

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعميمًا للجهات الحكومية، يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط، وإعطاء الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر لتفعيله.

يأتي ذلك امتدادًا لما توليه الحكومة الرشيدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بهم، وضمان حصولهم على حقوقهم، واندماجهم في سوق العمل والمجتمع على اعتبار أن التكامل في هذا الجانب من الركائز الأساسية في الاستقلالية لهم.

يُذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شكّلت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجانًا عدة من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة؛ لكي يكون موائمًا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء مهلة لتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر.

كما أعدت دليلاً مبسطًا لتطبيق هذه المعايير بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة؛ وذلك لشرح أدلة الوصول الشامل؛ ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.