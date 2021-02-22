الحبس 5 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها

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مصراوي Masrawy

كتب – صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونًا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه -وفقًا لأقوالها- بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

كما تسلمت النيابة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعاً صوتيًا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ "وزيري"، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.