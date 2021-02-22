البيت الأبيض يكشف عن محادثة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفاد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز "في الوقت المناسب".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أجابت الأسبوع الماضي عن سؤال حول موعد إجراء حديث بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلة: "لقد أوضحنا منذ البداية أننا سنقوم بإعادة ضبط علاقتنا مع السعودية".

وأضافت: "وجزء من ذلك هو إعادة الاتصال بين الولايات المتحدة والسعودية ليكون بين الرئيس والملك. أتوقع أنه في الوقت المناسب، سيجري الرئيس محادثة مع الملك سلمان، لكن ليس لدي توقعات بالجدول الزمني لهذه المحادثة".