​بيان من "المهندسين" بشأن منظومة الرعاية الصحية الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عبدالعظيم وكيل نقابة المهندسين، ورئيس لجنة الرعاية الصحية إن النقابة وجب عليها الرد والتوضيح لكل مهندسي مصر تعليقًا على ما تم تداوله مؤخرًا على صفحات السوشيال ميديا بخصوص المنظومة الإلكترونية للرعاية الصحية في النقابة.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن التحول الرقمي هو أحد أهداف التنمية المستدامة، وأحد محددات الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وهو توجه الدولة بكل مؤسساتها.

وأشار عبدالعظيم إلى أنه تم إسناد مشروع الرعاية الصحية والتحول الرقمي بالأمر المباشر بعشرات الملايين دون إجراء مناقصة عامة أو محدودة، ذلك مغايرًا للحقيقة حيث تم عرض تقديمي للمشروع وفكرته وخطة التنفيذ كاقتراح على هيئة المكتب ثم العرض على المجلس الأعلى رقم (23) بتاريخ 31 /8/2020 حيث تم الموافقة على المضى قدمَا في المشروع ويليه عمل جلسات تنفيذية بحضور بعض من أعضاء المجلس الأعلى لمناقشة خطوات عمل المشروع.

وتابع: "من ثم تم عمل مناقصة محدودة وتم استدعاء 5 شركات من العاملين في هذا المجال ثم دراسة العروض الفنية من خلال اللجنة الإلكترونية بالنقابة مع إدارة الحاسب الآلي، والتي أوصت 3 شركات متوافقة فنيًا ثم دراسة العروض المالية من خلال لجنة البت والتي أوصت بإسناد المشروع للشركة الأقل سعرا والافضل فنيًا".

وأكمل: "ثم مرحلة التفاوض مع الشركة لتحسين بعض بنود العقد وتخفيض الأسعار بمعدل 50% عن العرض الأول المقدم سواء كان فى سعر الكارت اللاتلامسية أو المنظومة الإلكترونية عن طريق الموبايل آبليكيشن أو البورتال الطبي لدى مقدمي الخدمة حيث تمت الموافقة على المشروع والتكاليف للمشروع من المجلس الاعلى بجلسته رقم (25) بتاريخ 31/10/2020".

وتم مراجعة العقد المبرم مع الشركة المنفذة وإدارات النقابة المختلفة والمتمثلة فى الرعاية الصحية والمالية والقانونية والحاسب الالى تحت إشراف وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الطبية وما تم من تحسين مستوى الخدمة( SLA) تتضمن حقوق المهندس والنقابة وتلتزم الشركة بتقديم أفضل خدمة.

وردًا على طباعة البطاقات اللاتلامسية خارج النقابة وخروج بيانات المهندسين وبياناتهم خارج أسوار النقابة، قال "لزم التنويه الي أن البطاقة اللاتلامسية بها شريحة الكترونية بخاصية NFC,QR مع تكنولوجيا طباعة DOD والتى تحتاج الى طابعات ذات مواصفات خاصة باهظة الثمن بطاقة استيعابية تصل الى 20 الف بطاقة يوميا و تستخدم ايضا لطباعة البطاقات الائتمانية بالبنوك ومثل هذه البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات ومن ضمن بنود العقد اتفاقية سرية البيانات والتى لا يمكن تداولها من بيانات خاصة بالمهندس أو تابعيه والعقد يشتمل علي بنود إلزامية للشركة المنفذة وضمانات لحسن أداء الخدمة وفي حالة عدم الإلتزام يحق للنقابة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها".

وأضاف وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، "أنه تم تجربة تطبيق المنظومة قبل بدء التشغيل داخليا وكيفية الربط بين المنظومة وكارت التكلفة فى مبنى النقابة لكل مشترك وذلك على مدار شهرين عن طريق الحاسب الالى ومنذ انطلاق المشروع وبدء فتح باب الاشتراك بتاريخ 12/12/2020 مع التأكيد أن تطبيق المنظومة الطبية سوف يحكم السيطرة علي الأداء أثناء تلقي الخدمة ومراقبة التكاليف".