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أمير حائل يطمئن على صحة عائلة فُقدت بالنفود.. ويشكر الجهات الأمنية والتطوعية

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أمير حائل يطمئن على صحة عائلة فُقدت بالنفود.. ويشكر الجهات الأمنية والتطوعية أمير حائل يطمئن على صحة عائلة فُقدت بالنفود.. ويشكر الجهات الأمنية والتطوعية
عثر عليهم بصحة جيدة بعد أن تعطلت سيارتهم في الصحراء شمال الرديفة

أمير حائل يطمئن على صحة عائلة فُقدت بالنفود.. ويشكر الجهات الأمنية والتطوعية

ثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، الجهود التي بذلتها الجهات المعنية الخدمية والأمنية وفرق التطوع، للعثور على أحد المفقودين وعائلته بنفود النقاء شمال الرديفة وهم بصحة جيدة بعد أن تعطلت سيارتهم في الصحراء.

وتفصيلاً، قدم أمير حائل شكره لشرطة المنطقة والدفاع المدني والفرق التطوعية ممثلة بـ"فرق عون" و"فرق إنجاد" و"فرق فزعة الشمال".

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد، عن شكره للمولى القدير بعد أن مكن الله من الوصول للمفقود في الوقت المناسب وتقديم العون له وإنقاذ عائلته.

وأجرى أمير المنطقة اتصالاً هاتفياً مع المفقود بعد العثور عليه مهنئاً بسلامته وسلامة عائلته.

ومن جهته، أشار حامد الشمري رئيس فريق فزعة الشمال، إلى أن الفريق بدأ مهامه في البحث بعد تلقيه البلاغ مباشرة، وتزويده بمواصفات المفقودين والأماكن المحتمل تواجدهم بها، وانطلق الفريق بقوته حتى تم العثور عليهم وهم بصحة وعافية.

وأكد على أهمية اتخاذ المتنزهين في البر كافة الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة في المواقع التي يصعب الوصول إليها أو عدم وجود تغطية للاتصالات بها، وأكد أهمية وجود جهاز لاسلكي مع المتنزهين لضمان عدم تعرضهم للخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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