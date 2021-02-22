أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءًا من الأربعاء

Print
الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءًا من الأربعاء الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءًا من الأربعاء
منع الوجود في كل أنواع صالات المطاعم والمقاهي

الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءًا من الأربعاء

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يُستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة، بدءًا من الأربعاء 24 فبراير حتى الـ20 من مارس المقبل.

وبيّن مجلس الوزراء الكويتي على "تويتر" أن القرار يسمح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وقرر المجلس أيضًا منع الوجود داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها التي داخل مراكز التسوق، ويُكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية