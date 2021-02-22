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: إغلاق 17 مسجدًا في 6 مناطق بسبب بكورونا

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السعودية: إغلاق 17 مسجدًا في 6 مناطق بسبب بكورونا : إغلاق 17 مسجدًا في 6 مناطق بسبب بكورونا

مصراوي Masrawy

07:39 م الإثنين 22 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية ، اليوم الاثنين، إغلاق 17 مسجدًا مؤقتا بـ6 مناطق في المملكة بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليصل مجموع ما تم إغلاقه 125 مسجدًا، وذلك خلال 15 يومًا.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لها اليوم أنه "تم فتح 105 مسجدًا بعد الانتهاء من التعقيم ليبقي 20 مسجدًا فقط مغلقًا".

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية كافة في مقار العمل؛ حيث اشترطت على مراجعي ديوان الوزارة وفروعها حجز موعد، بجانب توفير خدمة "تواصل" عبر بوابة الوزارة الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات عن بعد.

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