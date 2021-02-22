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بحضور وزيري التضامن والشباب.. وزيرة الثقافة تعلن "خطة المواجهة والتجوال 2021"

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بحضور وزيري التضامن والشباب.. وزيرة الثقافة تعلن "خطة المواجهة والتجوال 2021" بحضور وزيري التضامن والشباب.. وزيرة الثقافة تعلن "خطة المواجهة والتجوال 2021"

مصراوي Masrawy

07:09 م الإثنين 22 فبراير 2021

(مصراوي):

تعلن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خطة مسرح المواجهة والتجوال لعام 2021 خلال الاحتفالية التي يقيمها البيت الفني برئاسة الفنان إسماعيل مختار، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، بالمسرح القومي بالعتبة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين.

وخلال الاحتفالية من المقرر أن تكرم وزيرة الثقافة فرق عمل العروض التي شاركت في خطة 2019 - 2020، كما يتم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات التي حققتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال منذ تأسيسها كشعبة بفرقة المسرح الحديث عام 2018 إلى جانب فقرات غنائية لكل من فاطمة محمد علي، ووائل الفشني.

الاحتفالية من إخراج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، صياغة وأشعار طارق علي، و يقدمها الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ والإعلامية منى سلمان.

جدير بالذكر أن فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تختص بإنتاج عروض للتجوال بالمحافظات، وتنظيم جولات لعروض البيت الفني للمسرح حيث نجحت فى تحقيق 250 ليلة عرض خلال عام 2019 فقط بمختلف المراكز والقرى والنجوع في أنحاء شهدها ما يزيد عن 350 ألف مشاهد.

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