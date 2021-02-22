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أزمة الروهينغا: لاجئون عالقون في البحر "بدون طعام أو شراب"

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أزمة الروهينغا: لاجئون عالقون في البحر "بدون طعام أو شراب" أزمة الروهينغا: لاجئون عالقون في البحر "بدون طعام أو شراب"

مصراوي Masrawy

03:52 م الإثنين 22 فبراير 2021

نيويورك- (بي بي سي):

دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى تحرك فوري لإنقاذ عدد من لاجئي الروهينغا، بعد أن تعطل قاربهم في بحر أندامان منذ 10 أيام.

وقالت المفوضية إن بعض اللاجئين ماتوا وآخرين أصابهم الإعياء، إذ يعيشون بلا طعام أو ماء منذ تعطل القارب بهم.

وقال الركاب إنهم غادروا الساحل الجنوبي لبنغلاديش قبل حوالي عشرة أيام وتعطل محرك القارب.

ويعيش مئات الآلاف من الروهينغا، الذين فروا من العنف في ميانمار، في مخيمات للاجئين في بنغلاديش.

وغالبًا ما يقومون برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

وقال خفر السواحل الهندي إنه تعقب القارب، لكن ليس لديه معلومات عن حالة من كانوا على متنه

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