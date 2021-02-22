للمرة الثالثة علي التوالي.. " العربية للتصنيع" تُشارك في معرض إيدكس أبوظبي الدولي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن المشاركة المصرية ضمن جناح جمهورية مصر العربية بمعرض"IDEX 2021" للمرة الثالثة علي التوالي، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي.

وأشار التراس، خلال حديث له اليوم الإثنين، إلى أن العديد من كبرى الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مشتركة مع وفد "العربية للتصنيع"؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا في كل الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب.

جاء هذا في إطار مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ضمن وفد مصري رفيع المستوى بمعرض "IDEX 2021"، الذي تُقام فعاليته بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

وتعد مشاركة "العربية للتصنيع" في الدورة الحالية للمعرض الدولي فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة في الصناعات الدفاعية، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع.

وقد شهد أول أيام المعرض نشاطًا مكثفًا لـ"العربية للتصنيع"؛ حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبرى الشركات العالمية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.