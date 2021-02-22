أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية -
زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

Print
مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصراوي Masrawy

12:35 ص الإثنين 22 فبراير 2021

المكسيك - (أ ش أ)

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء تحطم طائرة ركاب عسكرية تابعة للقوات الجوية المكسيكية شرق البلاد.

وأكدت مصادر في الشرطة المكسيكية أن طائرة من نوع "Learjet" تحطمت قرب مدينة هالابا في ولاية فيراكروس، مشيرة إلى أنه كان على متنها 7 أشخاص تابعين لطاقمها وقتلوا جميعا بينهم القائد والطيار الثاني، حسبما أفادت قناة" اليوم" مساء أمس الأحد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطائرة اشتعلت عند هبوطها وخرجت من المدرج في مطار إل-لينسيرو، وهرعت وحدات من الجيش المكسيكي وخدمات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت لقطات من المكان أن الطائرة احترقت بأكملها تقريبا، باستثناء قمرة القيادة، ولم تصدر وزارة الدفاع المكسيكية حتى الآن أي بيان رسمي حول الحادث.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

روسيا: الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي

روسيا: الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي

شبكة عيون الإخبارية