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الأردن : تساقط "متقطع" للثلوج على مرتفعات جبلية بالشمال والوسط والجنوب

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الأردن : تساقط "متقطع" للثلوج على مرتفعات جبلية بالشمال والوسط والجنوب الأردن : تساقط "متقطع" للثلوج على مرتفعات جبلية بالشمال والوسط والجنوب

جى بي سي نيوز  :- تعبر الجبهة الهوائية الباردة الأولى المرافقة للمنخفض الجوي والمُصنف من الدرجة الرابعة، وتشهد مناطق مختلفة من الشمال والوسط والجنوب أمطارا غزيرة، وتتساقط الثلوج بشكل متقطع على مرتفعات جبلية عالية في الشمال والوسط، . 

وبين الرئيس التنفيذي لموقع "طقس العرب" محمد الشاكر :  إن بعض المناطق تشعد تساقطاً للبرد.

وتوقع الشاكر بدء المنخفض الجوي في ساعات مساء الثلاثاء، مشيراً إلى أن درجة الحرارة في عمان تتراوح بين 3 و5 درجات، أما المرتفعات الجلية العالية الجنوبية تقارب درجات الحرارة فيها صفر درجة مئوية.

وقال الشاكر إن النماذج العددية لتوقعات الهطل المطري تشير إلى أن الأردن سيتأثر بشكل أكبر بالمنخفض المصحوب بالأمطار ليل الثلاثاء مع توقع كميات أمطار مرتفعة.

وأضاف أنه "في ساعات منصف الليل يتوقع تساقط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبيلية التي يزيد ارتفاعها 900 متر وقد تتراكم أحيانا"، متوقعاً أن تشمل المرتفعات أجزاء من غربي عمّان وجرش وعجون وأعالي جبال الشراه في المنطقة الجنوبية".

جي بي سي نيوز

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