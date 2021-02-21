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رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد
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الجمعة 26 فبراير 2021 11:24 صباحاً
مدير "سينوفارم": لقاحنا فعال ضد تحورات كورونا وتجارب على لقاح جديد للأطفال
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الجمعة 26 فبراير 2021 11:22 صباحاً
بنات وولاد| شوفوا حكاية سيدنا يونس عليه السلام بعد ما ابتلعه الحوت
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الجمعة 26 فبراير 2021 11:11 صباحاً
8 الصبح - إزاي تلوث مياه النيل بيأثر على صحتنا؟ د. محمد عز العرب يجيب
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الجمعة 26 فبراير 2021 11:09 صباحاً
8 الصبح - إزاي نحافظ على نهر النيل وأهمية ترشيد استهلاكنا للمياه؟
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الجمعة 26 فبراير 2021 11:09 صباحاً
السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر
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الجمعة 26 فبراير 2021 11:05 صباحاً
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني
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الجمعة 26 فبراير 2021 11:03 صباحاً
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا
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الجمعة 26 فبراير 2021 10:58 صباحاً
بنات وولاد| إزاي تنمي ذكاء طفلك وقدراته بأفكار بسيطة ومسلية في نفس الوقت
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الجمعة 26 فبراير 2021 10:54 صباحاً
الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل
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الجمعة 26 فبراير 2021 10:50 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء تدريس الأيات القرآنية والأحاديث بالمدارس
مصر
CBC Egypt
الأحد 21 فبراير 2021 10:06 صباحاً
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