أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرباعي يدعم أوراق الشباب قبل موقعة الأهلي

Print

الرباعي يدعم أوراق الشباب قبل موقعة الأهلي

أعلن نادي الشباب اليوم السبت مشاركة اللاعب عبد الله الشامخ في التدريبات الجماعية للفريق بعد إكماله برنامجه التأهيلي.

كما شارك في التدريبات الجماعية الثلاثي أحمد شراحيلي، عبد الله الزوري، وحسان تمبكتـي، وذلك بعد تعافيهم من الإجهاد.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول الشبابي تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر إقامتها على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

حيث انطلقت الحصة التدريبية الرئيسة في الملعب الرديف بقيادة المدرب كارلوس هيرنانديز، واستهلت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بقيادة المدرب سلطان القنوي، وقد خصص المدرب الجـزء الأول من التدريبات لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء، فيما خصص الجزء الأخير من التدريبات لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء.

الشباب الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

شبكة عيون الإخبارية