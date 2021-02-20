ياسمين صبري بإطلالة رياضية.. وتستعرض لياقتها من على ظهر حصان

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

شاركت النجمة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي نالت إعجابا شديدًا منهم ليصفها البعض بـ"فارسة الأحلام".

وظهرت ياسمين صبري في الصور التي نشرتها، وهي على ظهر حصان، بإطلالة رياضية، إذ رتدية ملابس رياضية، مكونة من تيشيرت أبيض، مزيناً بخطوط باللون الأسود، مع بنطلون من الدنيم الأزرق الداكن.

واختارت تصفيفة الشعر المربوط للخلف مع ماكياجا ناعماً بالألوان النيود، مع التركيز على رسمة العيون الحادة.