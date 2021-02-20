أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

18 وفاة و 2657 اصابة جديدة بفيروس كورنا في الاردن

Print
18 وفاة و 2657 اصابة جديدة بفيروس كورنا في الاردن 18 وفاة و 2657 اصابة جديدة بفيروس كورنا في الاردن

جى بي سي نيوز  :- سجلت (2657) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

وتوزّعت الاصابات كما يلي:

- (1649) في محافظة العاصمة عمّان.

- (226) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.

- (217) في محافظة الزرقاء.

- (195) في محافظة البلقاء.

- (78) في محافظة الكرك.

- (59) في محافظة عجلون.

- (52) في محافظة العقبة.

- (50) في محافظة مأدبا.

- (48) في محافظة جرش.

- (33) في محافظة الطفيلة.

- (26) في محافظة معان، منها (4) في البترا.

- (24) في محافظة المفرق.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (352,219) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (18217) حالة.

- سُجّلت (18) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4491) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (130) حالة، فيما غادرت (90) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (718) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (596) بنسبة إشغال (15%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (159) بنسبة إشغال (18%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (64) بنسبة إشغال (7%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1280) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (329,511) حالة.

- تمّ إجراء (32,347) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,266,806) فحوصات مخبرية، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (8.21%).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
غاز قاتل وشاكوش.. كشف تفاصيل الكيمياوي فأعدمه الأسد

غاز قاتل وشاكوش.. كشف تفاصيل الكيمياوي فأعدمه الأسد

الاردن :مخالفة 19178 شخصا و 362 منشأة خالفت أوامر الدفاع خلال أسبوع

الاردن :مخالفة 19178 شخصا و 362 منشأة خالفت أوامر الدفاع خلال أسبوع

قتيلان من المعارضة السورية بتل أبيض واتهام للوحدات الكردية

قتيلان من المعارضة السورية بتل أبيض واتهام للوحدات الكردية

“الأوبئة” توصي بحظر الجمعة وتقليص ساعات التجول في الاردن

“الأوبئة” توصي بحظر الجمعة وتقليص ساعات التجول في الاردن

شبكة عيون الإخبارية