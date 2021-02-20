18 وفاة و 2657 اصابة جديدة بفيروس كورنا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سجلت (2657) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.
وتوزّعت الاصابات كما يلي:
- (1649) في محافظة العاصمة عمّان.
- (226) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.
- (217) في محافظة الزرقاء.
- (195) في محافظة البلقاء.
- (78) في محافظة الكرك.
- (59) في محافظة عجلون.
- (52) في محافظة العقبة.
- (50) في محافظة مأدبا.
- (48) في محافظة جرش.
- (33) في محافظة الطفيلة.
- (26) في محافظة معان، منها (4) في البترا.
- (24) في محافظة المفرق.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (352,219) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (18217) حالة.
- سُجّلت (18) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4491) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (130) حالة، فيما غادرت (90) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (718) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (596) بنسبة إشغال (15%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (159) بنسبة إشغال (18%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (64) بنسبة إشغال (7%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1280) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (329,511) حالة.
- تمّ إجراء (32,347) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,266,806) فحوصات مخبرية، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (8.21%).