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شاهد .. "سبق" ترافق حملة "بلدية وأمنية" أثناء مداهمة موقع يقدّم الشيشة بمكة

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انتهت بمصادرة 72 شيشة وإغلاق 11 غرفة وجلسات والتحفظ على العمالة

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فاجأت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، وبمشاركة الضبط الإداري؛ موقعاً مخالفاً بمنطقة الجعرانة بمكة المكرمة؛ يديره عمالة مخالفة بطريقة مخفية لتقديم "الشيشة والمعسل" وذلك بعد رصد ومتابعة للموقع الذي خالف التعليمات والإجراءات حيال منع انتشار المستجد.

وتفصيلاً؛ رافقت "سبق" مساء أمس الجمعة، أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات وبلدية الشرائع، والجهات الأمنية، وأسفرت الجهود عن إغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق القائمين عليه، بعد أن رُصدَت العمالة وهي تُقدم "الشيشة والمعسل" لمرتادي الموقع المكوّن من حوش 11 غرفة مغلقة؛ تتخذ من وسط حي سكني بحي الجعرانة بمكة المكرمة مقراً، حيث تمّ إغلاق الموقع فور ضبطه وتمّت إحالة القائمين عليه إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي لـ"سبق"؛ أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، رصدت الموقع المخالف وتابعته وهو يقوم باستقبال الزبائن داخل غرف وحوش جُهزت لتقديم الشيشة والمعسل؛ مخالفاً بذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الفترة الحالية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وشدّد "الزايدي" على أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل مَن يتجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة، كما شكر وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات؛ الجهات الأمنية على سرعة تجاوبها للمشاركة مع أمانة العاصمة المقدسة في مداهمة الموقع.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس محمد شجعان العصيمي، أنه تم مصادرة عدد 72 شيشة وإتلاف المواد الأولية المصنعة والمستخدمة لها وإغلاق عدد 11 غرفة جاهزة وجلسات تستخدم لمرتادي الموقع، حيث تم تحريز الموقع بالكامل وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين والقائمين على ممارسة النشاط ضمن الموقع المخالف.

وشارك في المداهمة مشرف الفترة المسائية ببلدية الشرائع وليد سرور القثامي، ومدير الخدمات محمد المعطاني، ورئيس قسم مواد الأغذية عامر المعبدي.

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أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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