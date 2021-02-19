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أبطال الدفاع المدني والمرور يتبرعون بدمائهم في جازان

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نحو 30 ألفاً شاركوا في التبرع بالدم خلال 2020

أبطال الدفاع المدني والمرور يتبرعون بدمائهم في جازان

نفذ مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم، حملة للتبرع بالدم في إدارة الدفاع المدني وإدارة المرور، وذلك وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من .

واستهدفت الحملة منسوبي الإدارات من ضباط وأفراد لتعزيز ثقافة وأهمية التبرع بالدم من باب التطوع، وزيادة مخزون بنك الدم بالمستشفى بمختلف الفصائل لإنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم.

ويأتي ذلك امتداداً للجهود والحملات التي تنفذها صحة جازان، ممثلة بإدارة المختبر وبنك الدم لسد احتياج بنك الدم وتوفير الفصائل التي يحتاجها المرضى والمصابون في المستشفى.

وكانت "صحة جازان" قد أوضحت أن عدد المتبرعين بالدم في مراكز الدم التابعة لها بلغ 29990 متبرعاً، وذلك خلال العام 2020م وبينت أن عدد المتبرعين بالصفائح الدموية عن طريق الجهاز الآلي الخاص بسحب الصفائح الدموية مباشرة من الدم بلغ 232 متبرعاً، إضافة إلى عدد 29758 وحدة دم محضرة منها 19460 وحدة بلازمة طازجة و9799 وحدة صفائح دموية.

وأبانت أن عدد حملات التبرع بالدم التي قامت مراكز الدم بتنفيذها بلغ 178 حملة تبرع بالدم في جميع محافظات المنطقة، حيث بلغ عدد وحدات الدم المسحوبة عن طريقها 4340 وحدة.

التبرع بالدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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