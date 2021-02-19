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​"فحص رسائل ومراقبة أسواق".. "الزراعة" تشدد إجراءات الرقابة على الماشية

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​"فحص رسائل ومراقبة أسواق".. "الزراعة" تشدد إجراءات الرقابة على الماشية ​"فحص رسائل ومراقبة أسواق".. "الزراعة" تشدد إجراءات الرقابة على الماشية

مصراوي Masrawy

11:28 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في قطاعي الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية حملة مكبرة على الواردات من الخارج ولأسواق الداخلية؛ بهدف الحد من انتشار الأمراض والأوبئة ذات الطابع الحيواني.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم التشديد الرقابة على منافذ قطاع الحجر البيطري لفحص الرسائل القادمة من الخارج سواء كانت لحوم مصنعة أو ماشية حية وحجزها 14 يوميًا؛ للتأكد من خلوها من الأمراض.

وأضاف محمود لـ"مصراوي"، أنه وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نسقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع الأجهزة الأمنية للمرور على المحال والأسواق، لضبط المخالفين وتحرير محاضر للحوام المخالفة، لافتًا إلى أن الحملة انطلقت أول أمس وتستمر للأسبوع المقبل.

وأشار رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إلي تشديد الرقابة علي الموانئ والمنافذ الحدودية القادمة من كافة دول العالم، وسحب عيانات منها بمعامل معهد بحوث صحة الحيوان؛ والتحفظ على الكميات المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، المرور الدائم على مزارع الدواجن وفحص تراخيص المزراع؛ للتأكد من تطبيق إجراءات الوقائية لفيروس إنفلونزا الطيور.

وأضاف سليمان لـ"مصراوي"، أنه تم إصدار 3 الآف ترخيص لكافة أنشطة الإنتاج الحيواني والأعلاف، مؤكدًا تشكيل 40 لجنة وتم فحص حتى الآن مايقرب من 50 مصنعًا و386 مزرعة بجانب الحملات على محال بيع وتداول الأدوية البيطرية.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إلى إصدار الموافقة على إنشاء 80 منشأة للعمل في الإنتاج الحيواني.

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