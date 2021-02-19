جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني يعتذر لسوء معاملته للمثليين

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ):

سار جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6" على خطى وزارة الدفاع، وقام بتقديم اعتذار لمعاملته للمثليين جنسيا.

وقال ريتشارد مور رئيس الجهاز في رسالة مصورة صدرت اليوم الجمعة، إن حقيقة أنه حتى عام 1991 لم يكن يتم السماح للأشخاص المثليين بالعمل في الجهاز الشهير لأسباب أمنية، كانت "خطأ وظلم وعمل تمييزي".

وذكر أن هذا أفسد حياة المهنيين المتفانين في عملهم، وحرم آخرين من فرصة العمل بالجهاز. وجرى إلغاء تجريم العلاقات المثلية في بريطانيا عام 1967.

ومع ذلك، تم منع المثليين جنسيا من العمل في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانى "إم آي 6" حتى عام 1991 بسبب سلسلة من الفضائح خلال الحرب الباردة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت مؤخرا أن المحاربين القدامى الذين تم طردهم من الجيش بسبب ميولهم الجنسية، يمكنهم التقدم بطلب لاستعادة ميدالياتهم. وقالت إن الهدف تصحيح "أخطاء تاريخية".

وحتى عام 2000، كان لا يتم السماح للمثليين بالخدمة في القوات المسلحة.