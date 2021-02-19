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بايدن يعرب عن أمله في زيارة تكساس بعد العاصفة الشتوية

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بايدن يعرب عن أمله في زيارة تكساس بعد العاصفة الشتوية بايدن يعرب عن أمله في زيارة تكساس بعد العاصفة الشتوية

مصراوي Masrawy

11:26 م الجمعة 19 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه سيعلن ولاية تكساس منطقة كوارث كبرى، وأنه يرغب في زيارة الولاية في أقرب وقت فيما بدأت في التعافي من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ونقص المياه بعد عاصفة شتوية غير عادية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت بلومبرج عن بايدن قوله للصحفيين اليوم الجمعة، في البيت الأبيض :"إذا خلصت في النهاية إلى أنه يمكنني الذهاب دون التسبب في أي عبء على الأشخاص الموجودين على أرض الواقع، والذين يتعاملون مع هذه الأزمة ، فإنني سأخطط للذهاب إلى هناك.. لكننا سنعرف ذلك، وسنتخذ مثل ذلك القرار، ربما في الأسبوع المقبل".
وقال بايدن لجريج أبوت، حاكم ولاية تكساس أمس الخميس، إن " الاتحادية ستواصل العمل يدا بيد مع سلطات الولاية والسلطات المحلية في تكساس لجلب مواد الإغاثة وتلبية الاحتياجات الملحة للأسر المتضررة " بعد أسبوع وصلت فيه درجات الحرارة إلى درجة التجمد وترك الجليد والثلوج ملايين السكان بدون كهرباء أو مياه.
وقالت مؤسسة "أكيوويذر" الأمريكية لاستطلاعات الطقس إن العاصفة قد تكلف البلاد أضرار وخسائر اقتصادية قدرت قيمتها بنحو 50 مليار دولار.

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