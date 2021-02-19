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الخارجية: انتخاب لعضوية المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

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الخارجية: انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الخارجية: انتخاب لعضوية المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

مصراوي Masrawy

11:15 م الجمعة 19 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن السفير هشام بدر سفير في روما أن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( IFAD)، أقر انتخاب العضوية الجديدة للمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، حيث احتفظت مصر بمقعدها لفترة جديدة ٢٠٢١- ٢٠٢٤.

وأكد السفير بدر - فى بيان للخارجية اليوم الجمعة- على الأهمية، التي توليها مصر لصندوق الإيفاد وللمشروعات التي ينفدها في مصر، اتساقاً مع إستراتيجية الدولة الوطنية لتعزيز قطاع الزراعة.

وأشار إلى دعم مصر للدور الرائد، الذي يلعبه الصندوق كأحد أهم الجهات الأممية التنموية التي تسهم في دفع جهود مختلف الحكومات في مجال التنمية الريفية والزراعية؛ فضلاً عن تبنيه منهج دعم صغار المزارعين في الدول الأكثر فقراً خاصة في القارة الأفريقية.

وذكرت الخارجية أن السيد القصير وزير الزراعـة واستصلاح الأراضي، ترأس وفد مصر، خلال الاجتماع السنوي الدوري الـ ٤٤ لمجلس محافظي الصندوق، والذي شارك فيه كل من السفير بدر، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور رمزي استينو المستشار الزراعي لمصر بروما، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحرصت السفارة المصرية في روما على بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة في روما لتأمين استمرار عضوية مصر في المجلس التنفيذي في ظل كونها أكبر مساهم في موارد الصندوق في أفريقيا.

ويسهم صندوق (الإيفاد) في تمويل عدد كبير من المشروعات ومنها: مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (برايم)، والذي تم اختياره من جانب إدارة الصندوق كأحد قصص النجاح لمشروعات الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة (سيل)، ومشروع تعزيز الموائمة في المناطق الصحراوية (برايد).

وقام الصندوق بتمويل مشروعات تنمية ريفية في مصر بقيمة إجمالية بلغت 12ر1 مليار دولار، واستفادت حتى تاريخه من هذه المشروعات ما يقرب من 5ر1 مليون أسرة مصرية ريفية.

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