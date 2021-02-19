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أمانة المدينة المنورة تغلق مطعمًا شهيرًا خالف الإجراءات الاحترازية

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أمانة المدينة المنورة تغلق مطعمًا شهيرًا خالف الإجراءات الاحترازية أمانة المدينة المنورة تغلق مطعمًا شهيرًا خالف الإجراءات الاحترازية
نفّذت أكثر من 15 ألف جولة ميدانية خلال أسبوعَيْن

أمانة المدينة المنورة تغلق مطعمًا شهيرًا خالف الإجراءات الاحترازية

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة مطعمًا شهيرًا، تعمد مخالفة الأنظمة المتبعة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار ، بعد أن رصدت الجهات المختصة مخالفته في تقديم الأطعمة داخل المطعم، وعدم التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وكانت أمانة المنطقة قد عززت منظومة العمل الرقابي على المطاعم والمقاهي ومنشآت القطاع الخاص من خلال الفرق الميدانية التي تواصل تنفيذ جولاتها على المواقع المستهدفة بهدف الحد من انتشار الأوبئة، ومكافحة انتشار جائحة كورونا في ضوء التعليمات الصادرة التي حددت آلية عمل تلك المنشآت، من خلال اقتصار تقديم الخدمة، وخصوصًا في المطاعم والمقاهي، على الطلبات الخارجية.

ونفَّذت الأمانة منذ بداية الحملة المشددة خلال الـ16 يومًا الماضية فقط أكثر من 15635 جولة ميدانية، وأشعرت 2246 منشأة ومحلاً تجاريًّا مخالفًا، كما شرعت في إغلاق 733 منشأة مخالفة.

وتشدِّد الحملات الميدانية على أهمية تحقيق التباعد الجسدي بين المتسوقين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة لحماية صحة وسلامة المجتمع. كما دعت الأمانة الجميع إلى المسارعة بالإبلاغ عبر هاتف بلدي 940 عن أي ملاحظة يتم رصدها حول تطبيق الإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، أو من خلال تطبيق بلدي المتوافر على الأجهزة الذكية.المدينة المنورة أمانة المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد منطقة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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