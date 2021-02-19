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المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يلتقي شخصيات فاعلة في بنغازي

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المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يلتقي شخصيات فاعلة في بنغازي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يلتقي شخصيات فاعلة في بنغازي

مصراوي Masrawy

07:06 م الجمعة 19 فبراير 2021

بنغازي - (د ب أ):
وصل المبعوث الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الجمعة إلى بنغازي (شرق) في إطار زيارته الأولى للبلاد والتقى بعدد كبير من المسؤولين والشخصيات الفاعلة الليبية .

وحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد المبعوث الخاص اجتماعا مع خليفة حفتر، قائد مايسمي بالجيش الوطني الليبي، وبحضور وفد "القوات المسلحة العربية الليبية" المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، واتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجراءها.

وركزت المناقشات في الاجتماع على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي، وفق البيان.

وخلال الاجتماع ، أشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وقال: "إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دورا حاسما في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة "، حسب البيان.

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