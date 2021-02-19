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جوتيريش يدعو قادة مؤتمر ميونيخ للأمن لوضع خطة تطعيم عالمية ضد كورونا

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جوتيريش يدعو قادة مؤتمر ميونيخ للأمن لوضع خطة تطعيم عالمية ضد كورونا جوتيريش يدعو قادة مؤتمر ميونيخ للأمن لوضع خطة تطعيم عالمية ضد كورونا

مصراوي Masrawy

06:26 م الجمعة 19 فبراير 2021

نيويورك - (أ ش أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، القادة المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن في العاصمة الألمانية برلين إلى أن تؤسس مجموعة العشرين (G20) فريق عمل طاريء لوضع خطة تطعيم عالمية ضد المستجد.
ونقلت "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة عن جوتيريش قوله إن " اللقاحات يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة للجميع وفي أي مكان ".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "المساواة في اللقاحات أمر ضروري للغاية لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الاقتصادات".
ودعا جوتيريش إلى مضاعفة القدرة الحالية لإنتاج اللقاحات، مؤكداً أن "مجموعة الـ 20 في وضع جيد لإنشاء فريق عمل للطوارئ لإعداد خطة التلقيح العالمية".

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مصراوي Masrawy

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