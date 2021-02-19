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مسؤول أمريكي في مهب الريح بسبب "الكافيار".. إليك ما فعل!

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مسؤول أمريكي في مهب الريح بسبب "الكافيار".. إليك ما فعل! مسؤول أمريكي في مهب الريح بسبب "الكافيار".. إليك ما فعل!
يُسمح بصيد "الحفشيات" ويمكن للهواة الاحتفاظ بغلّتهم ويُمنع بيعها

مسؤول أمريكي في مهب الريح بسبب

اتهم مسؤول عن برنامج رسمي للحفاظ على "الحفشيات" في بحيرة ويسكونسين في شمال الولايات المتحدة، بسرقة بيض هذه الأسماك المخصصة أساسًا لغايات بحثية، بهدف تحضير الكافيار للاستخدام الشخصي.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، يُسمح بصيد "الحفشيات" وهي أسماك تعيش في المياه العذبة ويُحوّل بيضها إلى كافيار، خلال شهر فبراير في بحيرة وينيباغو التي تكون متجمدة في هذه الفترة من السنة، ويمكن للصيادين الهواة الاحتفاظ بغلّتهم منها، لكن يُمنع عليهم بتاتًا بيعها.

وتلقى حراس تابعون لهيئة إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسين توجيهات بجمع "الحفشيات" التي لا يرغب الصيادون بالاحتفاظ بها لتقديمها إلى برنامج بحثي يهتم بهذا الجنس المهدد، وفق قناة "فوكس 11 نيوز" المحلية.

غير أن عالم الأحياء المكلّف بالإشراف على البرنامج يواجه حاليًا تهمة السرقة؛ إذ يُشتبه في أنه سرق بيض هذه الأسماك، وإيداعه لدى أحد المقاهي في المنطقة، بحسب القناة.

واتُّهم "راين ب. كونينغز"، بسرقة البيض لإعطائه إلى صاحب مقهى كان يحوّله إلى كافيار، لقاء الحصول على حصة منه، بقيمة إجمالية قدّرها المحققون بعشرين ألف دولار، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وخلص التحقيق الذي تجريه منذ 2017 الهيئة الأميركية للأسماك والحياة البرية إلى تقديم شكوى الأسبوع الماضي وتوقيف "كونينغز" مع ثلاثة آخرين متهمين بالضلوع في عمليات السرقة هذه.

وفي رسالة موجهة إلى "نيويورك تايمز"، أكد محامي عالم الأحياء أن موكله سيدفع ببراءته، في حين ذكرت قناة "فوكس 11 نيوز" أن هيئة الموارد الطبيعية علّقت إداريًا مسؤوليات "كونينغز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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