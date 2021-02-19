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اسماء : المناطق المتوقع تراكم الثلوج فيها في الاردن

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اسماء : المناطق المتوقع تراكم الثلوج فيها في الاردن اسماء : المناطق المتوقع تراكم الثلوج فيها في الاردن

جي بي سي نيوز:- كشفت دائرة الارصاد الجوية عن ارتفاعات المناطق المتوقع تراكم الثلوج عليها خلال المنخفض الجوي القادم .

وستشمل الثلوج المتراكمة المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 م عن سطح البحر شمالا ووسطا وجنوبا .

و ستتساقط الثلوج في كافة مرتفعات العاصمة عمان، باستثناء المناطق التي يكون ارتفاعها أقل من 800 متر عن مستوى سطح البحر .

و ذكر ان الثلوج ستغطي المناطق الشمالية في الأردن كمحافظتي جرش وعجلون .

واما في الجنوب ستشهد النقب و قرى النعيمات ثلوجاً ايضاً باعتبار ارتفاعاتها تزيد عن 800م عن سطح البحر.

و مرتفعات السلط، والكرك، والطفيلة، والشوبك ستكون لها حصة من الثلوج .

وفي محافظة المفرق ستشهد مناطق مثل تل الرماح ودير الكهف،تسافطا للثلوج .

يذكر ان المملكة تستعد لاستقبال منخفض جوي من اصل قطبي مساء الثلاثاء ومتوقع ان يستمر حتى فجر الجمعة حسب دائرة الارصاد الجوية .

جي بي سي نيوز

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