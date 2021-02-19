ضحايا كورونا في 4 دول خلال الـ 24 ساعة.. 508 وفيات في ألمانيا و470 حالة بروسيا

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97 ضحية بالهند و28 في بلجيكا

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13433 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و470 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.139.031 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 82396 حالة وفاة.

الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13193 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و97 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.963.394 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156111 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.667.741 حالة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2420 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و28 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 476302 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21821 حالة وفاة.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9113 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و508 وفيات.

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.369.719 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67206 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد