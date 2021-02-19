أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي الإرهابية غير جادتين في السلام

Print
الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي الإرهابية غير جادتين في السلام الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي الإرهابية غير جادتين في السلام
مشيراً إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب

الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي الإرهابية غير جادتين في السلام

أكّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلفها إيران للسلام أو الاكتراث له انطلاقاً من أجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

وأشار الرئيس هادي، إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب، المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن الذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة.

جاء ذلك خلال تسلّمه في الرياض، الخميس، أوراق اعتماد سفراء كل من: هولندا- بيتر هوف، والمجر- بالاش سيلماشي، وجنوب إفريقيا- كوسبورت خبوشي، والبوسنة والهرسك- محمد يوسيتش، لدى اليمن.

ونوّه هادي؛ بدعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف، مؤكداً أهمية دعم اليمن في هذه الظروف خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع مارس المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري

سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري

الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي

الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي

"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت

"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت

الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم

الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم

شبكة عيون الإخبارية