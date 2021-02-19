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سقوط أول ضحية في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار

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سقوط أول ضحية في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار سقوط أول ضحية في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار

مصراوي Masrawy

11:55 ص الجمعة 19 فبراير 2021

بانكوك - (د ب أ):

أصبحت متظاهرة اطلقت الشرطة النار عليها في ميانمار أول حالة وفاة رسمية في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في البلاد.

وأفادت بوابة " ميانمار ناو" بأن الطالبة البالغة من العمر 20 عاما توفيت اليوم الجمعة متأثرة بجروح خطيرة في الرأس.

كانت ميا ثويت ثويت خين سعت للاحتماء من خراطيم المياه التي تستخدمها الشرطة، وذلك خلف حافلة في العاصمة نايبيتاو في التاسع من شهر فبراير عندما أصابتها رصاصة في الرأس.

وأظهر مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة وهي تسقط على الأرض فجأة. وتم نقلها إلى المستشفى حيث أكد الأطباء أن حالتها حالة حرجة للغاية.

وأظهرت الصور المنشورة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم، خروج جثمان الفتاة من المستشفى.

وتشهد ميانمار احتجاجات حاشدة ضد إطاحة الجيش بالحكومة التي يقودها المدنيون في وقت سابق الشهر الجاري.

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