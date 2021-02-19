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بعد تصريحاته عن أهل الصعيد.. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين لحين التحقيق معه

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بعد تصريحاته عن أهل الصعيد.. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين لحين التحقيق معه بعد تصريحاته عن أهل الصعيد.. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين لحين التحقيق معه

مصراوي Masrawy

12:12 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب - مينا غالي:

قررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.


وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف فى نشر القضايا الأخلاقية التى تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وقال المجلس فى بيان عاجل، إنه يجرى فى الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التى تلقاها من المواطنين ومن ذوى الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التى تحظر الخوض فى السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

جدير بالذكر أن المجلس فى حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التى تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة والتى من شأنها أن تسئ لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها

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