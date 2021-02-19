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بقوة 4.6 ريختر.. البحوث الفلكية: زلزال شمال غرب مدينة أبوسمبل

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بقوة 4.6 ريختر.. البحوث الفلكية: زلزال شمال غرب مدينة أبوسمبل بقوة 4.6 ريختر.. البحوث الفلكية: زلزال شمال غرب مدينة أبوسمبل

مصراوي Masrawy

11:39 ص الجمعة 19 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، اليوم الجمعة، هزة أرضية في جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بأسوان.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 10.40 دقيقة صباح اليوم، وذلك بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 22.91شمالا، وخط الطول: 28.71شرقا، وذلك على عمق 12 كم.

وأكد البيان، أنه لم يرد للمعهد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر حتى الآن جراء تلك الهزة.

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