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هل يتحمل المزارعون تكاليف مشروع تأهيل وتبطين الترع؟.. تجيب

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هل يتحمل المزارعون تكاليف مشروع تأهيل وتبطين الترع؟.. الحكومة تجيب هل يتحمل المزارعون تكاليف مشروع تأهيل وتبطين الترع؟.. تجيب

مصراوي Masrawy

11:24 ص الجمعة 19 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، مُشددةً على أنه لن يتحمل المزارعون أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل وتبطين الترع، مُوضحةً أن الدولة تتحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 18 مليار جنيه، مُشيرةً إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وفي سياق متصل، يهدف المشروع القومي لتأهيل الترع تأهيل نحو 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية، وحل مشكلات توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بالترع، بما يسهم في الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، كما يتم حالياً حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، بهدف تطوير المجاري المائية بشكل متكامل.

وناشد مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الإرسال على الموقع الرسمي للوزارة (www.mwri.gov.eg).

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