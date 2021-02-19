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الرئيس العراقي يدعو إلى تصحيح المسارات السياسية

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الرئيس العراقي يدعو إلى تصحيح المسارات السياسية الرئيس العراقي يدعو إلى تصحيح المسارات السياسية

مصراوي Masrawy

11:11 ص الجمعة 19 فبراير 2021

بغداد - أ ش أ

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين لحياة حرة كريمة.

وقال صالح حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة: "إن الحاجة تتزايد اليوم لتوحيد الجهود واستنهاض همم العراقيين لتعزيز أمن وسيادة البلاد وحماية استقرار وسلام المواطنين".

ودعا إلى العمل على تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين في حياة حرة كريمة، ترتكز إلى دولة مؤسسات ترسي قيم التسامح والتكاتف بين جميع أطياف الشعب.

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مصراوي Masrawy

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