أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

استطلاع فرنسي: صعود شعبية ماكرون ورئيس وزرائه بعد تجنب الإغلاق العام

Print
استطلاع فرنسي: صعود شعبية ماكرون ورئيس وزرائه بعد تجنب الإغلاق العام استطلاع فرنسي: صعود شعبية ماكرون ورئيس وزرائه بعد تجنب الإغلاق العام

مصراوي Masrawy

11:00 ص الجمعة 19 فبراير 2021

باريس - (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة صعود شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه جان كاستيكس في شهر فبراير الجاري بعد تجنب فرض الإغلاق العام مجددا في البلاد في إطار مكافحة جائحة كورونا.


وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بي في آيه" لصالح شركة "أورانج" ومحطة إذاعة "آر تي إل"، ارتفاع شعبية ماكرون بنسبة 5 في المئة هذا الشهر مقارنة بشهر يناير الماضي لتصل إلى 42 في المئة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.


كما ارتفعت شعبية رئيس الوزراء كاستيكس بنسبة 6 في المئة مقارنة بالشهر الماضي لتصل إلى 42 في المئة أيضا.


ووفقا للاستطلاع، أعرب 69 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم على القرار الذي اتخذته الفرنسية في التاسع والعشرين من يناير الماضي بعدم فرض إغلاق عام جديد في البلاد في إطار مكافحة الوباء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

متحدث الحكومة عن تصرفات الضريبة العقارية: لا نفرض جباية على المواطنين

متحدث الحكومة عن تصرفات الضريبة العقارية: لا نفرض جباية على المواطنين

برلمان فنزويلا يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد

برلمان فنزويلا يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد

شبكة عيون الإخبارية