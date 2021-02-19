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مقتل مسلحين اثنين في تبادل إطلاق نار أمام القصر الرئاسي بالصومال

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مقتل مسلحين اثنين في تبادل إطلاق نار أمام القصر الرئاسي بالصومال مقتل مسلحين اثنين في تبادل إطلاق نار أمام القصر الرئاسي بالصومال

مصراوي Masrawy

10:59 ص الجمعة 19 فبراير 2021

مقديشو - (د ب أ):

لقي شخصان، على الأقل، حتفهما في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو ليلة الخميس/الجمعة قبل ساعات من خروج مسيرة مقررة للمعارضة.

وقال ضابط شرطة صباح اليوم الجمعة إن اثنين من أفراد إحدى الميليشيات قتلا، وأصيب آخرون.

وقامت العربات المدرعة بتطويق الموقع أمام القصر الرئاسي بعد القتال.

ومن المقرر أن تنظم جماعات المعارضة ورؤساء العشائر المؤيدة لها مسيرة احتجاج اليوم ضد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو، الذي يرفضون أن يبقى في سدة الحكم بعد انتهاء فترة ولايته في السابع من الشهر الجاري. والرئيس باق في الحكم لحين تحديد موعد لإجراء انتخابات.

وجرى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في وقت سابق الشهر الجاري بعد فشل محادثات سياسية.

كانت المحادثات التي ضمت ممثلين عن العشائر الصومالية، تهدف إلى وضع الإجراءات بشأن انتخابات رئاسية غير مباشرة، والاتفاق على أعضاء لجنة الانتخابات.

يشار إلى أن إرجاء الانتخابات ليس السبب الوحيد وراء التوتر المتصاعد في الصومال، في إطار الصراع من أجل السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، حيث تشن جماعة الشباب الإسلامية المسلحة هجمات متكررة.

وتدعم قوات مشتركة من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الصومالية في مواجهة جماعة الشباب التي تسعى للاطاحة بالحكومة وتطبيق نوع صارم للشريعة الاسلامية في البلاد.

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مصراوي Masrawy

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