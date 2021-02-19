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الولايات المتحدة تسجل 69 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الولايات المتحدة تسجل 69 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الولايات المتحدة تسجل 69 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

10:57 ص الجمعة 19 فبراير 2021

واشنطن - أ ش أ
سجلت الولايات المتحدة 69 ألفا و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2542 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة، أن إجمالي حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد وصل إلى 27 مليونا و896 ألفا و42 إصابة مؤكدة بالفيروس، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 493 ألفا و82 وفاة.
يذكر أنه تم توزيع 73 مليونا و377 ألفا و450 جرعة لقاح ضد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم إعطاء 57 مليونا و737 ألفا و767 مواطنا جرعة لقاح حتى الآن،وفقا لما أعلنته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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