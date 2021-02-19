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وزيرة الصحة: قطاع الطب الوقائي أدى دورا فعالا في مواجهة كورونا

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وزيرة الصحة: قطاع الطب الوقائي أدى دورا فعالا في مواجهة كورونا وزيرة الصحة: قطاع الطب الوقائي أدى دورا فعالا في مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

10:44 ص الجمعة 19 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:
نقلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رسالة شكر وتقدير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى قطاع الطب الوقائي بالوزارة، لما يبذلونه من دور هام، ومجهوداتهم خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمتها الدولة بالإضافة إلى دورهم في التصدي لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الخميس، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني للوزيرة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ثمنت دور قطاع الطب الوقائي لما له من دور هام في المنظومة الصحية، والذي لم تتوقف خدماته خلال التصدي لجائحة ، حيث استمرت حملاته التفتيشية للرقابة على الأغذية لضبط الأسواق ووصول غذاء آمن للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ببرنامج التطعيمات بالوحدات الصحية، واستمرار المعامل المركزية التابعة للقطاع في تقديم خدماتها خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى الدور المهم الذي قدمه قطاع الطب الوقائي خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمتها الدولة محليًا وعالميًا ومنها بطولة لكرة اليد رجال 2021، حيث كان للفرق الوقائية دور كبير في التأمين الطبي للبطولة مما ساهم في نجاح تلك الفعاليات وإشادة دول العالم بتنظيم للبطولة.

وتابع مجاهد أنه كان للطب الوقائي دور أساسي خلال جائحة فيروس كورونا ممثلًا في التقصي والحصر لحالات الاشتباه لفيروس كورونا ومتابعة شجرة المخالطين، بالإضافة إلى تأمين الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المقامة على أرض مصر بما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى دور الطب الوقائي في تأمين عودة السياحة في المحافظات والمدن الساحلية التي تستقبل أفواجًا من ضيوف مصر خلال الجائحة.

ولفت إلى دور قطاع الطب الوقائي في سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمطار القاهرة الدولي ضمن أول 3 مطارات في العالم استجابت لتحذيرات منظمة الصحة العالمية من ظهور فيروس كورونا الغامض في شهر يناير عام 2020

وذكر مجاهد أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بمتابعة العمل بميكنة المعامل المركزية وفروعها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق نظام الميكنة بكافة خدمات ومشروعات الوزارة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وبما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

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