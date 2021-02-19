أخبار عاجلة

سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
فيديو.. شاب مستهتر بأهمية اللقاح: كيف تجرأت وخذلت أمي؟ ووزير الصحة يعلق: يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها -
"كدمة" تبعد إيغور روسي عن تدريبات الفيصلي قبل موقعة الأهلي -
"لعيون شاهة" و"فاتل" يخطفان "سيارتَيْ" الغرفة التجارية بميدان فروسية حائل -
"القويحص" يؤكد أهمية عمل المرأة بالقطاع البلدي: هنا أكثر من 200 موظفة بـ"أمانة مكة" -
بعد أزمة المحتوى مع أستراليا.. "فيسبوك" يستثمر مليار دولار في صناعة الأخبار -
محلل اقتصادي: إطلاق ولي العهد "السودة للتطوير" تحول نوعي بالسياحة الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

Print
شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

مصراوي Masrawy

10:36 ص الجمعة 19 فبراير 2021


كتب- أسامة علي:
قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الجمعة، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، بارد على جنوب سيناء.

وأوضح الخبراء، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري، وأمطار متوسطة على مناطق من اسكندرية ومطروح وبلطيم ورشيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:


القاهرة: 18 - 9
الاسكندرية: 17- 11
مطروح: 17 - 11
سيوة: 16 - 5
بورسعيد: 18 - 9
كاترين: 18 - 2
اسيوط : 19 - 7
اسوان: 21 - 10
حلايب: 21 - 16

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

شبكة عيون الإخبارية