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اليابان تستلم بعد غد "الأحد" الشحنة الثانية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

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اليابان تستلم بعد غد "الأحد" الشحنة الثانية من لقاح فايزر المضاد لكورونا اليابان تستلم بعد غد "الأحد" الشحنة الثانية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

09:38 ص الجمعة 19 فبراير 2021


طوكيو - (أ ش أ):

أعلن تارو كونو الوزير الياباني المسؤول عن جهود التطعيم ضد ، اليوم الجمعة، أن بلاده من المقرر أن تتسلم شحنتها الثانية من لقاح شركة فايزر الأمريكية المضاد لكوفيد-19، في ضوء توسع نطاق حملة التطعيم تدريجياً لتشمل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وقال كونو في مؤتمر صحفي- أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إنه من المقرر أن تصل الشحنة المكونة من 452 ألفا و790 جرعة إلى البلاد الأحد المقبل، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب ضوابط تصدير اللقاح الجديدة.

وأفاد مسؤولون حكوميون في اليابان بأن قررت استخدام مرافقها المملوكة للدولة والتي لا تزال غير مستخدمة، كأماكن للتطعيم ضد الفيروس التاجي، حيث تستعد البلاد لتوسيع نطاق حملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

وأضافوا أنه من المقرر أن تعرض الحكومة المركزية مكاتبها مجانًا ومنشآت أخرى بناءً على طلب الحكومات المحلية المكلفة بإدارة التطعيمات ضد فيروس كورونا لتأمين مواقع مناسبة للتطعيم، وهي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إجراء مكافحة الفيروس.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، وفي إطار استجابة وزارة المالية اليابانية لطلب وزارة الصحة، بدأت الوزارة التي تدير الممتلكات الوطنية في قبول طلبات البلديات التي تفتقر إلى المرافق .. مشيرين إلى أن الحكومة عرضت بعض المنشآت الحكومية كأماكن لإجراء اختبارات الـ بي.سي.آي، وأنه سيتم توفير الممتلكات الوطنية كمواقف للسيارات لأولئك الذين يأتون للحصول على التطعيم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت اليابان حملة تطعيم بلقاح طورته شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك ضد فيروس كورونا، بدءًا من العاملين بالمستشفى في منطقة العاصمة طوكيو قبل توسيع نطاق حملة التطعيم على الصعيد الوطني.

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مصراوي Masrawy

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