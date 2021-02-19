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الصين: تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا جميعها وافدة من الخارج

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الصين: تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا جميعها وافدة من الخارج الصين: تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا جميعها وافدة من الخارج

مصراوي Masrawy

09:35 ص الجمعة 19 فبراير 2021


بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89816 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ 10 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 7 حالات في شنجهاي وحالتين في تيانجين وحالة واحدة في مقاطعة هونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4913 حالة غادر منها 4706 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 46 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84696 شخصا، وأن 8308 أشخاص كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 338 حالة منها 282 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10820 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 197 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 940 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10298 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 886 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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