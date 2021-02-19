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البرازيل: أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتخطى حاجز الـ10 ملايين إصابة

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البرازيل: أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتخطى حاجز الـ10 ملايين إصابة البرازيل: أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتخطى حاجز الـ10 ملايين إصابة

مصراوي Masrawy

08:51 ص الجمعة 19 فبراير 2021

برازيليا-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 51 ألفا و879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 10 ملايين و30 ألفا و626 حالة.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته "سي إن إن" اليوم الجمعة - إنه تم أيضا تسجيل ألف و367 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 243 ألفا و457 حالة.

وكانت البرازيل قد بدأت تطعيم العاملين في المجال الصحي بلقاح "كورونا فاك" الصيني في 17 يناير الماضي، وهو لقاح طورته شركة "سينوفاك" الصينية بالتعاون مع معهد بوتانتان البرازيلي.

يذكر أن البرازيل هي ثالث دولة على مستوى العالم من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، وأيضا ثاني دولة عالميا من حيث أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس بعد الولايات المتحدة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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