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زيارة رئيس الوزراء الليبي الجديد لمصر تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

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زيارة رئيس الوزراء الليبي الجديد لمصر تتصدر اهتمامات صحف القاهرة زيارة رئيس الوزراء الليبي الجديد لمصر تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

مصراوي Masrawy

07:26 ص الجمعة 19 فبراير 2021

القاهرة-(أ ش أ):

أكدت صحيفة "الأهرام" أن زيارة رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحمید الدبيبة إلى القاهرة أمس، واستقبال الرئيس عبد الفتاح له؛ جاءت لتعيد تأكيد الثوابت الراسخة لعلاقات البلدين الشقيقين.

وعددت الصحيفة - في افتتاحيات التي حملت عنوان ( والأزمة الليبية) في عددها الصادر اليوم الجمعة - تلك الثوابت والتي أكدها الرئيس السيسي، وجاء على رأسها حرص القاهرة الدائم على تثبيت دعائم السلم والاستقرار للشعب الليبي، ودعم خارطة الطريق التي تم التوافق عليها بين الأطراف الليبية في جنيف.

وأبرزت الصحيفة بعض النقاط التي تضمنتها تصريحات "الدبيبة" - عقب لقائه مع الرئيس السيسي - حيث أكد حرص مصر على وحدة التراب الليبي، ووقف جميع أشكال الحرب بين الليبيين، واستكمال آليات إدارة البلاد، وصولا إلى تحقيق كل ما يصبو إليه الأشقاء الليبيون.

واستذكرت الصحيفة تصريح لوزير الخارجية سامح شكري - قبل أيام - بأن مصر لا أطماع لها في ليبيا، وستبقى منخرطة في الشأن الليبي لإرساء السلام والاستقرار بها، وأن القاهرة قامت بجهود فائقة لرعاية العمليات السياسية ووقف النار هناك، وسوف تواصل هذه الجهود وصولا إلى إجراء الانتخابات في نهاية العام.

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