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الهند تسجل 13 ألفا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الهند تسجل 13 ألفا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا الهند تسجل 13 ألفا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:14 ص الجمعة 19 فبراير 2021

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 13 ألفا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و963 ألفا و394 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 97 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و111 شخصا.

وأفادت بأن 10 آلاف و896 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و667 ألفا و741 شخصا.

جدير بالذكر أن عدد الحالات النشطة في الهند حاليا يبلغ 139 ألفا و542 شخصا.

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