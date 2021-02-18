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: إنتاج السكر المحلى يكفى 90% من الاكتفاء الذاتى

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التموين: إنتاج السكر المحلى يكفى 90% من الاكتفاء الذاتى : إنتاج السكر المحلى يكفى 90% من الاكتفاء الذاتى

مصراوي Masrawy

07:22 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب - محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، إن إجمالى ما تم توريده حتى الآن بمصانع بنجر السكر التابعة للوزارة "مصنع الدقهلية للسكر، الفيوم للسكر، و النوبارية للسكر، و الدلتا للسكر" وصل إلى 136 ألف طن بنجر منذ بدء الموسم.

ولفت المصيلحى إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها يوميا صباحاَ ومساءً، لاستقبال المحصول من المزارعين الذي ينقل عبر النقل الخاصة بكل مصنع، لافتا إلى أن الزيادة فى المساحة المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان هذا العام من بنجر السكر إضافة إلى إنتاجية قصب السكر سوف تكفى الاستهلاك المحلى بنسبة تقترب من 90%.

وأشار المصيلحى، إلى أنه من المتوقع وصول نسب التوريد هذا العام إلى ما يزيد عن 12 مليون طن بنجر، بعد زيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر إلى 640 الف فدان هذا العام مقارنة بـ 510 آلاف فدان العام الماضى.

وقال المصيلحى، إن المصانع قد شهدت تطورا كبيرا وهو ما ساهم فى تقليل نسب الفاقد وزيادة قدرتها على استقبال المحصول هذا العام، وزيادة إنتاجيتها بنسبة تصل إلى 20%.

ووجه الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء الشركات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للعاملين والمتعاملين مع المصانع حفاظا عليهم من جائحة .

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