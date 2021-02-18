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بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بـ"طبية مكة"

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بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بـ"طبية مكة" بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بـ"طبية مكة"
المقر الثاني بعد جامعة أم القرى

بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بـ

أظهرت صور بثتها مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية؛ ليكون المركز الثاني لإعطاء التطعيم بعد مركز جامعة أم القرى.

ونفذ ‏المدير العام للشؤون الصحية بمنطقه مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، والرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور ديلشاد علي عباس، جولة تفقدية على سير أعمال اليوم الأول بمركز لقاحات كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وأظهرت الصور جانباً من سير أعمال استقبال المسجلين للتطعيم بلقاح ‎كورونا (كوفيد ١٩) بمركز لقاحات مدينة الملك عبدالله الطبية عضو ‎تجمع مكة المكرمة الصحي.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مراكز للقاحات في أربعة مراكز صحية بمكة في القريب العاجل؛ للتوسع في مراكز لقاحات كورونا لتستوعب سكان العاصمة المقدسة من المواطنين والمقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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