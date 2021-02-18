أخبار عاجلة

احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حدث في 8 ساعات| يستقبل رئيس الليبية الجديدة.. والتموين تكشف تفاصيل منظومة الدعم الحديثة

Print
حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة.. والتموين تكشف تفاصيل منظومة الدعم الحديثة حدث في 8 ساعات| يستقبل رئيس الليبية الجديدة.. والتموين تكشف تفاصيل منظومة الدعم الحديثة

مصراوي Masrawy

06:56 م الخميس 18 فبراير 2021

حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة.. والتموين تكشف تفاصيل منظومة الدعم الحديثة

لقاء ورئيس الليبية الجديدة

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت ، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارين جمهوريين، واستقباله رئيس الحكومة الليبية الجديدة، ورئيس الوزراء يتابع خطوات المسح الشامل للقرى المُستهدف تطويرها بـ"حياة كريمة"، وتوجيهات حكومية للمحافظين بشأن سوء الأحوال الجوية والتواصل مع نواب البرلمان، وغلق باب الترشح في انتخابات الصحفيين لليوم الأول، بالإضافة إلى إعلان وزارة تفاصيل منظومة الدعم الجديدة وموعد تطبيقها.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأخبار المتعلقة

e45b49c9c2.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

إعلان

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

البرلمان الكندي يتبنى قرارًا يطالب الحكومة بالاعتراف بارتكاب الصين إبادة بحق الإيجور

البرلمان الكندي يتبنى قرارًا يطالب الحكومة بالاعتراف بارتكاب الصين إبادة بحق الإيجور

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

شبكة عيون الإخبارية