حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة.. والتموين تكشف تفاصيل منظومة الدعم الحديثة

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارين جمهوريين، واستقباله رئيس الحكومة الليبية الجديدة، ورئيس الوزراء يتابع خطوات المسح الشامل للقرى المُستهدف تطويرها بـ"حياة كريمة"، وتوجيهات حكومية للمحافظين بشأن سوء الأحوال الجوية والتواصل مع نواب البرلمان، وغلق باب الترشح في انتخابات الصحفيين لليوم الأول، بالإضافة إلى إعلان وزارة التموين تفاصيل منظومة الدعم الجديدة وموعد تطبيقها.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: