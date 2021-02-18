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تظاهرات كبيرة في الهند احتجاجا على اعتقال فتاة تضامنت مع المزارعين

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تظاهرات كبيرة في الهند احتجاجا على اعتقال فتاة تضامنت مع المزارعين تظاهرات كبيرة في الهند احتجاجا على اعتقال فتاة تضامنت مع المزارعين

مصراوي Masrawy

06:39 م الخميس 18 فبراير 2021

نيودلهي- (بي بي سي):

انتقد بشدة محامو ناشطة مناخية شابة في الهند، اعتقالها واعتبروه غير قانوني.

وكانت الناشطة ديشا رافي قد احتجزت في دلهي بتهمة التحريض على الفتنة، ودهمت قوات الأمن منزلها في بنغالور في نهاية الأسبوع وألقت القبض عليها.

وتتهم "ديشا رافي" بالإساءة إلى سمعة الهند، لأنها نشرت أخبار المزارعين الذين يحتجون على الإصلاحات الزراعية على الإنترنت.

ويقول الرافضون لاعتقالها: إن اعتقالها هو هجوم آخر على الديمقراطية من حكومة تريد القضاء على المعارضة. وأضافوا أن تلك المنشورات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصدرت عناوين الصحف عندما نشرتها الناشطة المناخية غريتا ثونبرج، لدعم المزارعين. الذين نظموا مزيدا من الاحتجاجات يوم الخميس واحتلوا محطات السكك الحديدية.

ويحتج عشرات الآلاف من المزارعين منذ نوفمبر على القوانين الجديدة، التي يقولون إنها تفضيلية تستفيد منها الشركات الكبرى على حساب المزارع الصغير الذي يكافح من أجل البقاء.

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