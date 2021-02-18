الانتخابات الصومالية متعثرة والرئيس يدعو إلى مزيد من التشاور

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مصراوي Masrawy

مقديشو- (بي بي سي):

دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قادة الدول الإقليمية في البلاد إلى جولة جديدة من المحادثات لمناقشة ملف الانتخابات المؤجلة، واقترح فرماجو عقد اجتماع يستمر اليوم وغدا في العاصمة مقديشو.

وتأتي هذه المباحثات بعد أن فات الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في بداية الشهر.

ويستطيع البرلمان استصدار قرار يسمح ببقاء الرئيس الحالي في منصبه حتى يتم اختيار خلفه، لكن المعارضة تقول إنه الآن في المنصب بشكل غير قانوني. ودعت المعارضة للاحتجاج على فشل الحكومة في إجراء الانتخابات في موعدها. وحظرت السلطات جميع التظاهرات بسبب فيروس كورونا.