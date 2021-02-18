الإفتاء: حركة التحديث التي تقودها الدولة جزء من المعركة الشاملة ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال دار الإفتاء المصرية، إن الفكر الإرهابي المتطرف ينتشر أكثر في البيئات المتردية فكريا وحضاريا واقتصاديا وخدميا، ومن ثم فإن حركة التحديث والتطوير الشامل التي تقودها الدولة المصرية ليل نهار في ربوع البلاد هي جزء لا يتجزأ من معركتنا الشاملة على الإرهاب.

وأضافت الإفتاء في تدوينة عبر صفحتها على «فيسبوك»، وإن توفير سبل المعيشة الآدمية الصالحة من شأنه تقوية العلاقة بين المواطن وبين الدولة، ويقطع سبيل المزايدة على الأزمات من قبل المتطرفين.